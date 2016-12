La maison Lenôtre repart avec plein de projets

REPLAY - ÉDITO - Dans la tourmente depuis quelques temps, le prestigieux traiteur reprend du poil de la bête et prépare des projets pour l'année prochaine.

par Bénédicte Tassart publié le 23/12/2016 à 11:48

C'est le coup de feu chez les traiteurs en cette veille de Noël. En particulier chez Lenôtre qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine et qui est en train de sortir d'une longue phase un peu plan-plan. Quand on parle de Lenôtre, on pense à Gaston Lenôtre qui a quitté sa Normandie natale pour construire son empire. Aujourd'hui, sa veuve, presque centenaire, regarde encore de près la maison Lenôtre, mais cette dernière, après avoir appartenu au groupe Accor est depuis 5 ans dans le giron de Sodexo Sports et Loisirs.



Cinq ans pour assainir les comptes, pour se redresser et aujourd'hui, et bien Lenôtre repart avec plein de projets. L'équilibre est atteint, le chiffre d'affaire est même de 105 millions d'euros. Parmi ces projets, les boutiques vont être modernisées, avec des conseillers en vente plus pointus pour vous aider à choisir une pâtisserie ou une terrine. Et puis les boutiques, il va s'en ouvrir de plus en plus à l'étranger. Pas en province, mais dans quelques pays seulement comme le Qatar, le Koweit ou l'Allemagne. Une expansion prudente.

Une bûche Lido pour Noël

En revanche, la Chine, ce n'est pas pour tout de suite, mais Sodexo regarde, fait des aller-et-retour à Pékin. Sodexo Sports et Loisirs travaille déjà depuis 20 ans en Chine alors pourquoi pas y installer Lenôtre ? Et puis c'est aussi une école, une école professionnelle qui se développe avec des masters, des bachelors en cuisine de 3 à 6 mois. Les Asiatiques notamment viennent s'y former.



La signature Lenôtre, elle est reconnue, le pâtissier Pierre Hermé y a travaillé, dans les laboratoires de Plaisir, en région parisienne, avant de fonder sa propre marque. Pareil pour de nombreux meilleurs ouvriers de France. Se développer oui, mais conserver son âme.



Alors pour Noël, Lenôtre présente une bûche aux couleurs du Lido, le Lido, c'est une autre activité du groupe Sodexo Sports et Loisirs. Une activité qui a souffert des attentats à Paris, il y a un an. Les touristes ne sont pas encore revenus comme avant mais ça repart doucement.