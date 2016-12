ÉDITO - Syndicats et patronat ont démarré mardi 20 décembre une série de réunions sur le télétravail.

par Bénédicte Tassart , Loïc Farge publié le 21/12/2016 à 08:09

17 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Enfin ! Mardi 20 décembre a débuté toute une série de réunions sur le télétravail - c'est la loi El Khomri qui le prévoit. Le but, c'est d'accoucher d'un guide des bonnes pratiques qui servira de référence pour une négociation collective ou encore un accord d'entreprise.



Enfin ! Car la législation date d'il y a quinze ans. Et elle est complétement obsolète. On est obligé par exemple d'établir au préalable les horaires de travail à la maison (entre 9 heures et 13 heures, et entre 14h30 et 18 heures, par exemple). Mais si vous devez aller chez le dentiste le jeudi ? Si vous avez envie d'aller chercher votre enfant à l'école et de vous reconnecter sur votre ordinateur un peu plus tard ?



La loi d'il y a quinze ans ne prend pas en compte non plus les progrès technologiques. Enfin, cette législation se focalise beaucoup sur l'accident de travail. Vous en connaissez beaucoup qui sont tombés dans leur escalier pendant leurs heures de télétravail ? Tout ça empêche les entreprises de proposer cette solution à leurs salariés.

Les Y et Z veulent du travail nomade, et pas forcément chez eux Bénédicte Tassart Facebook Twitter Linkedin

En matière de télétravail, les Français sont en queue de peloton. Ainsi, 16% des salariés sont en télétravail. La France est derrière l'Espagne, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, et bien loin du champion en titre, la Suède. Une solution qui attire de plus en plus les jeunes générations, les Y et Z veulent du travail nomade, et pas forcément chez eux.



Regardez le dernier pic de pollution à Paris ou à Grenoble. Tout le monde s'est dit : "Pourquoi allons-nous tous travailler en voiture à la même heure au même endroit ?". Nous sommes mûrs pour changer la législation. Cela commence à venir. Les entreprises américaines implantées en France nous montrent l'exemple. La Mairie de Paris a lancé une expérimentation également.



Durant la négociation en cours, on va se pencher sur la charge de travail et sur le fractionnement du repos quotidien. Doit-on absolument avoir 11 heures de déconnexion consécutives ? Ne peut-on pas se rebrancher à 23 heures après une séance de ciné. Il y a aussi ce fameux droit à la déconnexion, là aussi c'est dans la loi : les salariés ne doivent pas être noyés sous les mails. Il va falloir trouver le point d'équilibre.

Le bloc-notes

Un mois avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, Barack Obama interdit les nouveaux forages dans les océans Arctique et Atlantique. Donald Trump veut supprimer de nombreuses réglementations environnementales.

La note du jour

Zéro sur 20 pour MS Mode, placée en liquidation judiciaire. Une centaine de boutiques de l'enseigne Grandes Tailles fermées, 420 emplois supprimés. Encore une preuve de la difficulté du prêt-à-porter en France.