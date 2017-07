La France cherche à remporter le marché de l'attractivité

publié le 11/07/2017 à 07:23

L'État, la région Île-de-France et Paris devaient envoyer de nouveaux signaux aux investisseurs étrangers ce mardi 11 juillet pour les faire venir. Prenons l'exemple récent de Londres. Dans les années 80, la ville est dans un trou noir. On parle plus des conflits de mineurs et de la pollution de Londres que de son dynamisme économique. La Grande-Bretagne va donc décider d'attirer les talents chez elle. Et pour ce faire, l'Angleterre va utiliser l'arme fiscale et choisir un secteur de l'économie. Pas la métallurgie, pas l'automobile, mais la finance. En quelques années, Londres est devenue la sixième ville de France - c'est ce qu'avait dit son ancien maire, Boris Johnson - grâce aux 250.000 Français qui vivent dans la capitale anglaise. Essentiellement des jeunes cadres de la finance.



Londres a capté des directions financières et des sièges sociaux qui ont franchi la Manche. Londres a même fini par nous prendre les JO de 2012. On attend les JO aujourd'hui. On vous propose que Paris soit le Londres de 2024. Et si la France n'est pas ce qu'on appelle un "paradis fiscal" ou un "eldorado" pour les investisseurs, cela peut changer. Nous avons beaucoup d'atouts.