publié le 05/07/2017 à 07:32

Après des années de disette, on retrouve le sourire dans les établissements hôteliers de prestige parisiens. Il faut dire que les palaces bourgeonnent dans la capitale. Paris est probablement la métropole qui rassemble le plus de ces luxueux paquebots citadins. En dix ans, le nombre de palaces a doublé. On en recense désormais quatorze. Et la liste va très vite grossir avec l'irruption du Lutétia, premier palace de la rive gauche, puis celle du Cheval, en front de Seine. En attendant de nouveaux entrants. Une profusion qui s'explique aussi parce que c'est à Paris que l'on affiche les prix de chambres les plus extravagants. Séjourner une nuit dans certains de ces lieux à part peut coûter jusqu'à 32.000 euros. Évidement sans le petit-déjeuner...



Cette accumulation d'hôtels de très grand luxe ne risque-t-elle pas de tuer la poule aux œufs d'or ? Construire ou rénover un palace dans une ville aussi chère est un pari. Une chambre, c'est un investissement de 2 à 3 millions (le prix d'une villa de grand standing). Quand vous en remodelez 140 ! Il se murmure que la seule rénovation du Crillon, propriété d'un prince saoudien, un symbole qui rouvre ses portes ce mercredi 5 juillet, aurait coûté plus de 400 millions d'euros.

À ce niveau de dépenses, aucun hôtelier n'est certain d'amortir sa mise. En ce moment, le vent pousse : la fréquentation des palaces remonte. Mais ils ont toujours 30% de leurs chambres de rêve inoccupées tous les soirs. Et même avec un prix moyen de 1.000 euros la nuit, la rentabilité économique n'est pas garantie.