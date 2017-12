La DS7 Crossback, le symbole du haut de gamme français

publié le 04/12/2017 à 23:26

Les premiers essais de la DS7 Crossback viennent d'avoir lieu. Une voiture très attendue puisqu'elle se veut le symbole du haut de gamme français. En mai dernier, Emmanuel Macron, tout nouveau président de la République, descend les Champs-Élysées à bord de cette voiture, spécialement aménagée avec toit ouvrant, blindage. Les images sont retransmises dans le monde entier. Quelques mois plus tôt, la voiture décrochait le prix RTL-Auto Plus de la voiture préférée des internautes pour le salon de Genève.



Cette DS, Christophe Bourroux l'a testée. Pour lui, la DS joue à fond la carte du luxe à la française : 4,57 mètres de long, avec à l'intérieur une profusion de matières nobles. Tissu soyeux, cuir nappa marbré, sièges massants.

Le luxe est niché dans les détails puisque même les poignées de maintien sont cousues cuir. Rare, du niveau d'une Jaguar ou d'une Rolls. Dommage néanmoins que contrairement aux places avant, les sièges arrière ne soient ni chauffants, ni ventilés, et encore moins massants.

Une concurrence pour les Allemandes

Cette DS7 joue aussi sur la technologie et là aussi, on est dans l'excellence, comme l'éclairage, qui pivote à 180 degrés, capable de s'adapter suivant les situations : parking, campagne, autoroute, averses. Également un système de vision de nuit. Grâce à une caméra, infrarouge, placée dans la calandre avant, qui détecte les piétons ou les animaux jusqu’à 100 mètres.



Et la suspension aussi, si chère à la marque. Cette fois la marque présente une suspension active pilotée là aussi par une caméra. Un système qui détecte les imperfections de la route, comme un nid de poule ou un dos d’âne, jusqu'à 5 mètres devant la voiture, et agit indépendamment sur les amortisseurs. Seul Mercedes possède ce système sur l'un de ses véhicules haut de gamme.



La DS a réussi son pari, c'est le retour du haut de gamme à la française que l'on attendait tant. Fabriquée à Mulhouse, elle a de quoi venir chatouiller les Allemandes. Du haut de gamme qui forcément a un prix. À partir de 31.200 euros et pour certains intérieurs très chics, il faut sortir le carnet de chèque. Exemple pour l'ambiance "Opéra" avec finition So Chic, comptez 6.250 euros.

La cerise sur le capot :

Pour la version hybride rechargeable de cette DS7 Crossback, que RTL a eu le privilège de conduire sur le circuit de Satory. C'est un prototype qui ne sortira qu'en 2019 et déjà, c'est impressionnant et très prometteur, elle envoie du "lourd" : 300 chevaux, capable de rouler une cinquantaine de kilomètres en électrique pur. Avec quatre roues motrices.