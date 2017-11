Les acheteurs de voitures de plus en plus infidèles

publié le 01/12/2017 à 00:22

Alors que 2017 s'annonce comme l'année de tous les records pour l’industrie automobile (plus de 94 millions de véhicules neufs vont être vendus dans le monde, soit une hausse de +2,4% en un an), et que demain seront connus les chiffres de ventes de voiture en novembre en France. Une étude dévoilée par l'Observatoire de l'Automobile Cetelem, vient montrer que les automobilistes sont de plus en plus infidèles. En effet, si 78% des automobilistes jurent qu'ils sont fidèles à une marque (74 % en France), au moment de l'achat, c'est bien différent. Ils ne sont que 34% à acheter un véhicule de la même marque.



Les raisons de cette infidélité sont à chercher dans l'augmentation de l'offre, mais aussi le covoiturage. Ainsi, 52% des conducteurs jugent que l’utilisation d’un véhicule en covoiturage pourrait les inciter à acheter une voiture d’une marque à laquelle ils n’auraient pas songé. Il y a aussi la qualité : 83% avouent qu’une marque automobile qui les a déçus perd définitivement leur confiance.

Enfin, les automobilistes se montrent davantage sensibles à l'environnement. À la question "faut-il interdire les voitures thermiques ?", 60% des personnes interrogées s’y déclarent favorables, mais tout juste 50% en France.