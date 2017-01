Une taxe pourrait également voir le jour pour limiter ces investissements devenus irrationnels.

par Bénédicte Tassart publié le 06/01/2017 à 23:58

Terminé. La Chine ne veut plus mettre des millions sur la table pour attirer les footballeurs étrangers dans le pays. 38 millions d'euros pour Carlos Tevez, 60 millions pour Oscar. Il y a quelques jours on parlait même de 300 millions d'euros proposés au Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. "Ça suffit, ça devient trop irrationnel", prévient l'administration générale des sports. "Les investissements vont redevenir raisonnables", prévient-elle.



Il s'agit d'éviter une bulle spéculative qui, en explosant, pourrait provoquer la faillite des clubs de foot chinois. On parle aussi d'instaurer une taxe : les clubs faisant venir des joueurs étrangers devraient financer la formation des jeunes joueurs chinois. On rappelle quand même le vœu du président Xi Jinping : la Chine doit accueillir et gagner la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, l'équipe nationale n'est qu'au 82e rang du classement de la FIFA.