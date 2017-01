Vente-privee.com investit 80 millions d'euros et annonce 250 embauches

Le site espère faire passer son chiffre d'affaires de 2 à 3 milliards d'euros en un an seulement.

par Bénédicte Tassart publié le 04/01/2017 à 23:44

Vente-privee.com met 80 millions d'euros sur la table, pour innover dans la vente (en magasin ou en ligne) et surtout pour être le premier à proposer ces innovations aux clients, être le plus rapide. De l'argent qu'il utilisera d'abord pour financer 8 à 12 start-ups qui plancheront pour lui dans la station F, le plus grand campus de start-ups au monde qui doit ouvrir à Paris en avril prochain. Vente-privee va aussi chercher les idées des plus jeunes : deux laboratoires d'innovation vont être créés dans les écoles d'informatique Epitech et 42 : les étudiants imagineront de nouveaux concepts de vente.



Enfin 250 personnes vont être embauchées, principalement des développeurs. Tout miser sur la technologie : un pari pour Jacques Antoine Granjon. Le fondateur de vente-privee espère faire passer son chiffre d'affaires de 2 à 3 milliards d'euros en un an seulement.