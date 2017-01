Bientôt la fin de l'âge d'or du gazole

Si le diesel est encore majoritaire, c'est grâces aux véhicules d'entreprises, mais les particuliers achètent à près de 60% des voitures essence.

par Bénédicte Tassart publié le 02/01/2017 à 23:53

Est-ce que la fin de l'âge d'or du gazole approche ? Oui, les ventes de véhicules diesel sont encore majoritaires dans le parc automobile français, mais cette part s'érode de plus en plus vite. L'année dernière, un peu plus de 52% des acheteurs d'une voiture neuve ont pris un modelé diesel, c'est quand même 5 points de moins sur un an. En 2012, on était à 73%. Vous voyez le changement.



Le scandale des moteurs truqués chez Volkwagen, la hausse de la taxe sur ce carburant, + 4 centimes le litre à la pompe depuis hier, et la fin programmée d'autres avantages fiscaux... Tout est fait pour inverser la tendance. Et ça marche ! Si le diesel est encore majoritaire, c'est grâces aux véhicules d'entreprises, aux voitures de fonction. Car le particulier, lui, achète à près de 60% une voiture essence.