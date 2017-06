publié le 06/06/2017 à 01:07

Depuis près de deux ans, la Banque Publique d'Investissement (BPI) a installé son Hub pour mettre en relation les startups et les grands groupes. Au sein de l’organisme français de financement et de développement des entreprises créé en 2012, le Hub BPIFrance est venu en aide à 42 start-ups française. "Il y a par exemple Saagie, dans la data [exploitation de base de données] pour aider les entreprises à structurer leurs données", cite Cécile Brosset, directrice du Hub BPIFrance, que son organisme à aider à "trouver des clients aux États-Unis" et "à lever des fonds".



Mais le Hub BPIFrance peut aussi aider de jeunes start-up à gagner en visibilité, comme ce fut le cas pour 360learning, une société dans le domaine des Relations humaines, ajoute-t-elle. "Si nous, on n’y croit pas, personne n’y croira non plus", explique Cécile Brosset. Si les grands groupes français centenaires constituent le principal moteur de l’économie française, ils se doivent d’être attentifs à la croissance des start-ups les plus innovantes, pour assurer leur avenir. Avec son Hub, la BPI se veut donc un intermédiaire privilégié entre ses acteurs incontournables de l’économie, et les nouveaux arrivants.