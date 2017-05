ParkingMap vous aidera bientôt à trouver une place de stationnement dans la rue

publié le 01/06/2017 à 00:54

ParkingMap pouvait déjà vous permettre de trouver des places de parking libre. Désormais, grâce à une expérimentation menée sur Paris, l'application pourrait localiser les places de stationnement disponibles dans les rues.



"On essaye de résoudre une des grandes problématiques de beaucoup de Parisiens - et c'est le cas de beaucoup de grandes métropoles - , à savoir la recherche de places de stationnement. On parle de 33% des embouteillages, qui seraient dus à un trafic parasite de recherche de place. D'une voiture sur cinq qui circule qui est aussi en train de chercher une place. Donc on essaye vraiment de résoudre cette problématique-là", explique Clément Rossigneux.

Pour ce faire, ParkingMap compte équiper "le rebord des fenêtres des habitants de capteurs qui vont cartographier la rue en contrebas et qui vont nous permettre d'identifier les places disponibles", précise le directeur du développement de l'application.



Et l'entrepreneur d'ajouter : "sur l'application, vous allez vous géolocaliser et visualiser les places disponibles et la tension du stationnement sur les rues aux alentours". Dans le détail, les "capteurs vont cartographier en temps réel la voirie, donc ils vont scanner la voirie, avec identification des places disponibles. On va même pouvoir récupérer la taille de la place."