Vers une agriculture connectée

Martial You

Crédit Image : JEAN-PIERRE MULLER / AFP | Crédit Média : Martial You | Durée : 04:21 | Date : 28/02/2017

et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/03/2017 à 00:01

Jérôme Le Roy nous explique que l'idée de Weenat est venue de la volonté de pouvoir "transmettre à l'agriculteur sur son smartphone du savoir-faire scientifique et agronomique à partir de capteurs que l'on a inventés il y a trois ans". Il nous confie également qu'il a tout fait pour que cette nouvelle technologie soit fabriquée et assemblée en France, afin de conserver de l'emploi local.



La société Weenat est actuellement composée de 12 salariés et propose aux agriculteurs qui adhèrent à ce service différentes données en provenance de leurs parcelles. Ils peuvent par exemple recevoir des informations météorologiques ou des données agronomiques pour leur permettre "de piloter leur irrigation ou savoir à quel moment semer ou récolter idéalement grâce à une information ultra locale".

Ces capteurs, placés par exemple sur des tuteurs, récoltent en effet de nombreuses informations comme la pluviométrie, l'hygrométrie, le vent et l'humidité du sol. Pour Jérôme Le Roy, "les agriculteurs français sont une profession extrêmement connectée" et sont déjà très au faits des différents moyens de s'informer, notamment, au sujet de la météo.