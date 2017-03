Avec Agriconomie, les agriculteurs gagnent du temps et de l'argent

publié le 02/03/2017 à 00:53

Depuis le salon de l'agriculture, Paolin Pascot, président co-fondateur d'Agriconomie, explique le fonctionnement du site internet, qui aider les agriculteurs à "mieux acheter leurs semences, leurs pièces détachées, leurs engrais."



"On va fédérer une offre aux quatre coins de la France et on la propose aux agriculteurs pour qu'ils puissent acheter plus simplement et au meilleur prix", explique ce diplômé d'HEC et petit-fils d'agriculteur.

"Avant Agriconomie, l'agriculteur devait souvent couper sa journée de travail pour aller rencontrer différents fournisseurs, négocier les prix, etc. Avec Agriconomie, il prend son iPad à 22h et il peut commander n'importe quoi", détaille encore Paolin Pascot. Pour cela, le co-fondateur du site explique disposer d'une "équipe de 50 personnes aujourd'hui qui répondent aux agriculteurs de 8h à 22h, 7 jours sur 7".