publié le 11/04/2018 à 00:00

Faire le plein de sa voiture à la betterave, c'est possible ! Une entreprise française vient de réussir le premier test du genre : une voiture qui circule avec un carburant composé a 30% de betterave. Cela s'est déroulé sur le circuit mythique de Monthélry, au Sud de Paris.



Une Audi A4 a roulé avec dans le réservoir de l'essence avec 34% d'éthanol précisément. C'est une première mondiale et c'est une entreprise française, la société Global Bioenergies, qui a mis au point ce mélange en travaillant avec la marque allemande. Cette voiture a fonctionné pendant plusieurs dizaines de minutes grâce à ce mélange inédit, un biocarburant.



Ce mélange fonctionne grâce à un procédé biologique qui consiste à modifier des bactéries pour permettre de fabriquer des carburants de très haute performance. Pour faire simple, dans le réservoir, le sucre issu des betteraves, mais aussi du blé ou du maïs aide l'essence à brûler et de ce fait, diminue la quantité de particules émises au niveau du pot d'échappement. Cela permet de réduire entre 2 a 5 fois les rejets de CO2.

Nouveau carburant disponible à la pompe d'ici 3 ans

Ce nouveau carburant sera disponible à la pompe d'ici trois ans environ. Dans un premier temps, quelque 50.000 tonnes pourraient êtres produits grâce à un partenariat de Bioenergies avec une usine de sucre située en Champagne. Cela peut paraître peu, mais le mouvement est enclenché. Une dizaine d'usines devraient ensuite suivre. De quoi alimenter de milliers de voitures.



Le biocarburant a le vente en poupe, à tel point que le SP95 E10, autrement dit l'essence contenant jusqu'à 10% d'éthanol est devenue l'essence la plus consommée en France. Je dis bien l'essence, parce que tout carburant confondu le diesel reste le roi du pétrole avec 80 % des ventes mais l'E10 s'impose avec 38 % des ventes. Lancé en France en 2009, ce carburant est désormais disponible dans plus de 5.800 stations-service, soit un peu plus de la moitié. C'est essentiellement dans la grande distribution, 97 % des voitures sont aujourd'hui compatibles.

Cerise sur le capot : le retour de l'Alpine

Pour terminer Christophe, cerise sur le capot avec Alpine qui fait son grand retour. Les nouveaux modèles font exploser les compteurs puisqu'à peine commercialisée, la première Alpine A110 nouvelle génération vient de trouver preneur aux enchères pour près de 74.000 euros, soit 26% de plus que son prix catalogue. Il faut dire que le délais d'attente pour les autres clients est de 18 mois.