Limitation à 80km/h : 76% des Français sont contre l'abaissement de la vitesse

publié le 10/04/2018 à 07:25

"Rouler trop vite reste résolument un mal français". Le Baromètre AXA sur la prévention, la vitesse et les incivilités, dévoilés ce mardi 10 avril, expose les causes de mortalité sur les routes de France et principalement la vitesse excessive. "Sourds aux dangers de la vitesse", explique le document, 76% des Français ne sont pas favorables à l'abaissement de la vitesse autorisée à 80 km/h sur le réseau secondaire, prévu le 1er juillet.



Sur ces portions, seulement 13% des automobilistes se sentent en sécurité, d'après les estimations du sondage. Pourtant, ils sont toujours nombreux à rouler en excès de vitesse : 54% disent rouler à 100-110 km/h et 15% à 120-130km/h, sur des portions de route où la vitesse est toujours limitée à 90 km/h.

Autre constat établi par le baromètre AXA Prévention : la difficile cohabitation des véhicules sur les routes de France. En voiture ou en scooter, à vélo ou en trottinette... "Les Français sont de plus en plus multimodaux", explique le document. Plusieurs comportements dangereux sont pointés du doigt par les sondés, comme l'utilisation du téléphone au volant, les vélos qui grillent les feux ou les piétons qui ne traversent pas sur les passages ou sont absorbés par leur téléphone.