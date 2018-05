L'incroyable histoire du Chinois ZTE, tué par Trump... et sauvé par Trump

publié le 15/05/2018 à 09:44

On parle beaucoup aujourd'hui des États-Unis qui imposent leur loi sur le plan diplomatique, avec ce qui se passe en Israël et à Gaza. Mais sachez que l'Amérique mène aussi une bataille très violente sur le plan commercial. La première victime, c'est le géant chinois ZTE, deuxième équipementier du pays après Huawei, et qui se trouve au bord du gouffre.



Toutes ses activités sont à l'arrêt depuis le début du mois. Quelque 74.000 emplois sont menacés de disparaître. Parce que ZTE a commercé avec l'Iran, contre l'avis des États-Unis. Washington a décidé purement et simplement de ne plus fournir de composants électroniques à ZTE. Les usines se sont arrêtées. Car sans ces petites pièces qui viennent des États-Unis, l'équipementier télécoms chinois ne peut plus fabriquer ses smartphones ou encore ses équipements de réseaux.

Aujourd'hui, Donald Trump recule pour mieux sauter. Le président américain veut trouver un accord, mais la Chine devra en payer le prix. Car le dossier ZTE, ce n'est qu'un appât ! Une délégation chinoise arrive ce mardi 15 mai dans la capitale américaine. La Chine va dire "sauvez ZTE !". Washington va répondre à Pékin : "OK mais en échange, quand nous allons taxer tous vos produits qui arrivent sur le territoire américain, et bien vous ne ferez pas la même chose avec nos produits agricoles !".

Trump : 1 point, Xi Jinping : 0

Et là, Trump remportera une manche pour dominer l'économie mondiale (rien que ça). Et il gagnera sur deux terrains. D'abord, il regonfle la balance commerciale américaine au détriment de la Chine. Ensuite, il ralentit pour un moment le géant asiatique sur le terrain des télécoms.



C'est aussi important. Car le premier pays qui aura déployé le réseau de la 5G sera le roi du pétrole : il pourra créer les nouveaux géants de demain. C'est ce que le département de la sécurité américaine appelle la "Guerre froide digitale". Trump : 1 point. Xi Jinping : 0.