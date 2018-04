publié le 06/04/2018 à 10:35

Quand on parle d'épuisement, on ne parle pas seulement de l'altération de la vue. L'usage intensif des écrans, que ce soit pour le boulot ou pour les loisirs, peut avoir une ribambelle de répercussions sur notre santé.



Bien souvent des patients s'étonnent d'avoir ce qu'ils appellent la conjonctivite, mais aussi des maux de tête, mal au cou, mal au dos ou le fait de mal dormir, ce qui est le meilleur moyen d'avoir mal un peu partout.

Or il se passe que tout ça est souvent lié. Quand on remonte le fil de la culpabilité, on retombe toujours sur la même chose : l'écran d'ordinateur. Je vous ai déjà expliqué que devant un écran on cligne moins des yeux que devant un livre. Du coup, cela se traduit par une forme de sécheresse oculaire en préambule à des migraines ou d'autres petits soucis.



Placez bien votre ordinateur

Devant l'ordinateur il faut se forcer à cligner des yeux, et ce très régulièrement. On peut même utiliser un collyre. Il y a aussi d'autres règles à observer. La première concerne la position qu'occupe votre ordinateur dans la pièce où il se trouve. Si vous le mettez face à la fenêtre, vous aurez des reflets et ça vous demandera un supplément d'attention. Fatigue garantie !



Si vous le mettez dos à la fenêtre, vous serez à contre-jour. Votre œil sera attiré par la lumière extérieure. La bonne place pour l'ordinateur, c'est perpendiculaire à la fenêtre. Comme ça, vous bénéficiez d'une lumière indirecte.



La bonne distance par rapport à l'écran, c'est 50 centimètres minimum. Je vois des gens qui ont le nez sur l'écran comme s'ils vérifiaient que la résolution correspond bien à ce qui est indiqué sur l'emballage.

Réglez l'écran

Quant à la hauteur du siège, il faut la régler de manière à ce que le regard soit légèrement dirigé vers le bas. J'en profite pour rappeler que tous les ordinateurs disposent d'un bouton qui permet de régler la luminosité, le contraste ou encore la taille des caractères.



Pardon de rappeler ces évidences, mais j'ai encore vu le cas récemment d'une personne qui n'y avait tout simplement pas pensé, et dont l'existence a basculé dans un monde meilleur quand elle s'en est préoccupée.



L'idéal serait de s'imposer une pause jusqu'au lendemain matin quand on n'est pas obligé d'être en permanence devant son ordinateur. Comme je sais qu'il existe des drogués du Web, je conseille cinq minutes de pause toutes les demi-heures. Allez vous aérer. Sait-on jamais, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sous le charme du monde réel !