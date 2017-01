Hungry Up veut optimiser la restauration

INVITÉ RTL - Avec Hungry Up, Maxime Trouche souhaite faire gagner un maximum de temps aux clients dans la restauration.

"On est parti du constat que les gens ont en moyenne 30 minutes pour déjeuner. Dans ce cas-là, soit on déjeune devant l'ordinateur, soit on saute le repas", commence Maxime Trouche en préambule. Avec son entreprise, cet entrepreneur souhaite optimiser l’organisation d’un déjeuner au restaurant, pour que les consommateurs puissent profiter d’un véritable temps de pause pendant leurs journées de travail sans perdre trop de temps.



Hungry up permet de précommander son repas avec un application mobile, en sélectionnant son restaurant, puis son menu dans la carte, et enfin de régler la note à distance. "Vous arrivez au restaurant, tout est prêt, vous êtes servi immédiatement, vous n’avez plus qu’à déguster et vous repartez 20 minutes après, sans avoir à payer", explique Maxime Trouche.



L’entrepreneur se défend de dénaturer l’expérience d’un restaurant : "on ne supprime que les phases chronophages". Ungry Up collabore pour l’instant avec 300 restaurants sur Paris, uniquement le midi pour le moment, et également en soirée à partir de la semaine prochaine.