INVITÉ RTL - Pierre Durand a lancé une plate-forme qui permet de venir en aide aux personnes fragilisées qui ont besoin de changer leur matériel médical.

> "Humaid" révolutionne le financement participatif solidaire pour les personnes handicapées Crédit Image : JACQUES DEMARTHON / AFP Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

Pierre Durand est le cofondateur de Humaid, une plate-forme de financement participatif solidaire qu'il a monté avec Frédéric son ami d'enfance. L'idée est venue quand l'un de leurs amis, atteint d'une maladie dégénérative de la colonne vertébrale avait besoin de changer son matériel médical régulièrement et qu'il manquait d'argent. "On s'est dit qu'il fallait trouver une solution et on a pensé à passer par le financement participatif dédié aux personnes fragilisées", explique Pierre Durand.



Les projets à financer sont divers mais touchent tous au secteur de la santé comme les thérapies. "Récemment, une personne qui avait besoin d'un véhicule pour aller à son travail a réussi à l'obtenir", se félicite le jeune entrepreneur. Seul critère pour bénéficier d'Humaid, que la personne n'ait plus de solution financière.