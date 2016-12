La startup AssoConnect a développé une plateforme de gestion pour aider les associations à traiter les dons en ligne qu'elles reçoivent.

> Assoconnect, le service comptable en ligne pour les associations Crédit Image : AFP Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

par Armelle Levy publié le 21/12/2016 à 16:23

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Arnaud de la Taille est le co-fondateur d'Assoconnect, un service comptable en ligne à destination des associations, pour leur faire gagner du temps et leur simplifier la vie. En fait, sur les 1.300.000 associations que compte la France, seulement 2.000 sont entrées dans l'ère de la gestion numérique. Autant dire que tout reste à faire. "Assoconnect c'est de la comptabilité, mais pas uniquement parce qu'en cette fin d'année, c'est la période des dons en ligne. Les Français sont assez généreux, puisqu'ils donnent entre 2 et 3 milliards chaque année en don", explique Arnaud de la Taille.



Sur l'ensemble de ces dons, un quart est réalisé via Internet. "L'envers du décor, c'est tout l'envers de gestion. C'est à dire qu'une association va devoir gérer tous ces aspects administratifs", précise Arnaud de la Taille. Toutes les opérations fastidieuses qui interviennent après un don sont allégées par Assoconnec et la gestion est automatisée. "Ce sont des outils en ligne pour gagner du temps sur la gestion des paiements, la communication et la comptabilité".