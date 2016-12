Famileo, le réseau social qui permet de rompre l'isolement des séniors

La société cofondée par Thomas Guillaume rassemble les messages numériques envoyés par les proches en gazette papier.

L'application mobile Famileo permet de rompre l'isolement des séniors grâce à un réseau social. Comme les retraités sont souvent peu au fait des nouvelles technologies, l'entreprise "récupère des messages numériques envoyés par tous les membres de la famille et les traduit sous la forme d'une gazette papier, livrée chez la personne âgée", explique Thomas Guillaume, fondateur de l'application.



Dans la gazette de Famileo, "chaque nouvelle est une bonne nouvelle". En recevant ce journal personnalisé, les retraités "se retrouvent plongés dans l'univers de la famille, ce qui leur procure un bonheur incroyable", se félicite l'entrepreneur, qui s'est appuyé sur l'expertise des maisons de retraite pour "bien comprendre à quoi devait ressembler la gazette" pour atteindre son public.



Les familles disposent également de nouvelles de leurs proches. Une manière de montrer aux gens que les maisons de retraite ne sont plus des "hospices des années 50" et que les personnes âgées y réalisent des activités, entourées de personnels compétents.