L'assurance-maladie enregistre de plus en plus de malades

publié le 01/06/2017

L'assurance-maladie tire la sonnette d'alarme. Le nombre de malades grossit et le premier poste de dépense est lié au vieillissement de la population. Les personnes âgées sont de plus en plus hospitalisées, même pour un jour ou deux. Autre phénomène : les maladies mentales. Traiter les maladies psychiatriques, prescrire des psychotropes, ça concerne quand même sept millions de personnes en France. Ça fait 2% de dépenses supplémentaires chaque année depuis cinq ans et la courbe va continuer de grimper.



Et puis, troisième poste de dépenses : le traitement du cancer. Aux deux millions et demi de malades, on rembourse en moyenne 11 400 euros par an. Ça grimpe, enfin, pour le nombre de personnes diabétiques ou pour celles atteintes par des maladies cardio-neuro-vasculaires.