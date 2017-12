publié le 18/12/2017 à 11:57

Kevin Lacote a ouvert son salon de thé-pâtisserie l'année dernière(*). Derrière la vitre de son laboratoire, il veille sur ses clients bien installés dans leurs fauteuils. Le décor se veut sobre et épuré. Comme ses gâteaux. On retrouve le goût des choses simples et naturelles.



"Je travaille des produits frais et de saison, sans colorants ni additifs", explique le pâtissier. "En ce moment on est sur des couleurs un peu plus caramel et noir. Et plus on avance, plus on aura des couleurs rouges et vertes", poursuit-il.



Kevin Lacote a fait une école du cuisine. C'est là qu'il a découvert la pâtisserie. Après un stage à Saint-Mandé, il est devenu pâtissier à l'Hôtel Georges V, puis à L'Ambroisie, à La Grande Cascade, au Doyen et à Hugo et Victor. La pâtisserie l'a aussi fait voyager à Courchevel et à Dubaï, sous l'égide de Yannick Alleno.

"Mon équipe c'est ma famille"

À 32 ans, il a ouvert sa propre boutique. "Je suis comme un oiseau : je fais mon nid petit à petit", lance notre artisan. "Il s'agit d'abord aujourd'hui de se faire connaître, de faire aimer ce que je fais et d'aller de l'avant", assure-t-il.



"Mon équipe c'est ma famille, je vois plus mon équipe que ma famille", ajoute-t-il. Ils sont sept à travailler dans sa pâtisserie : deux à la vente et cinq en fabrication.

Des gâteaux en vente dans la pâtisseries KL, à Paris Crédit : RTL / Armelle Lévy

Pour Noël cette année, Kevin Lacote et sa brigade préparent trois types de bûches : "La bûche Chokolata, au chocolat et à la noix de pécan ; la bûche Sobarina, sur une base de mandarine et de sarrasin, avec du marron ; et la bûche Prestige Mangonati, avec de la noix de coco, de la mangue fraîche du Pérou et un crémeux chocolat fèves de Tonka".



Les trois bûches de Noël 2017 concoctées par la pâtisserie KL Crédit : klpatisserie.com

Kevin prend plaisir à décliner ses créations. "J'essaie de travailler le produit en lui-même et de lui faire donner un sens à sa vie. Il s'agit d'embellir le fruit", explique-t-il. Ce pâtissier, qui a tout appris des chefs étoilés, propose aussi dans sa boutique des cours de pâtisserie pour les adultes et les enfants.



(*)KL Pâtisserie Paris - 78, avenue de Villiers - 75017 Paris