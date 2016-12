EN IMAGES - Vous voulez offrir un cadeau à un ami et vous êtes en panne d'inspiration ? Voici une sélection qui vous aidera à faire votre choix.

Idées cadeaux Noël 2016 : 4 cadeaux à offrir à un ami Casque MDR ZX310 de Sony Crédits : Sony / Fnac | Date : voir la galerie

par Lucie Valais publié le 21/12/2016 à 11:46

Vous devez offrir un cadeau à l'un de vos amis, mais le choix n'est pas toujours facile. Et il ne vous reste que quelques jours avant Noël ! Pas de panique, RTL.fr vous propose une petite sélection de cadeaux originaux, pour tous les budgets et tous les goûts !



Pour les amis amateurs de musique, un casque audio fera toujours son effet ! Pour qu'il puisse écouter sa musique partout, de nombreuses marques proposent différents objets, à tous les prix. Prenons par exemple celui le MDR ZX310 Noir de Sony à 28,49 euros, disponible sur le site de la FNAC. Il offre un bon rapport qualité-prix. Sachant que le prix d'un casque audio peut énormément varié, les modèles destinés aux mélomanes avertis se vendent entre 100 et 150 euros, ceux sans fil s'arrachent à 300 euros.



Toujours pour un ami mordu de musique, la marque JBL propose une mini-enceinte, pratique pour ceux qui ont la bougeotte ! Idéale pour un cadeau à un ami, l'enceinte Bluetooth coûte 28,49 euros, disponible ici.

Pour les épicuriens

Si votre ami est un amateur de bonnes choses maintenant, plusieurs options s'offrent à vous. Un cadeau à déguster fera forcément son petit effet. Vous pouvez lui offrir par exemple un des nombreux coffrets dégustations, en nourriture ou en boisson.



Par exemple, le site Rhum Attitude propose une sélection de rhum, à recevoir chaque mois ou tous les deux ou trois mois. Disponible sur le site de la marque, à partir de 49,90 euros.



Et comme de la bonne nourriture fait toujours plaisir, ne boudons pas notre plaisir. Certains sites proposent de livrer une sélection de bonnes choses à déguster. Par exemple, le site La Petite Tranche propose différentes pièces de charcuterie, françaises et sans intermédiaires, à faire livrer à la personne de votre choix. Les paniers sont disponibles ici, à partir de 29,90 euros.