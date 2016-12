EN IMAGES - Si vous êtes en panne d'idées, essayez de ne surtout pas tomber dans les pires travers.

par La rédaction numérique de RTL publié le 20/12/2016 à 07:30

Vous ne savez pas quoi offrir à vos proches pour Noël ? Vous êtes en immense panne d'inspiration ? Ce n'est pas une raison pour faire un cadeau catastrophique et augmenter la part des Français qui sont chaque année déçus par au moins un de leur cadeau (39% selon une dernière étude diffusée par TNS Sofres). Et on ne parle pas d'un problème de taille pour des vêtements, ou d'un album acheté pour quelqu'un qui possédait déjà toute la collection. Il est question ici des flagrantes fautes de goût ou de bienséance, pour des cadeaux qui ne peuvent absolument pas se revendre sur le net.



Pour empêcher un drame, évitez donc à tout prix d'offrir des objets pour faire le ménage qui, certes, peuvent faciliter la vie et avoir un côté "utile", mais rappellent vite que cela servira surtout à accomplir des tâches pas franchement réjouissantes. L'opposé du côté festif de Noël. Évitez aussi les produits de soin de type déodorant ou crème anti-rides, au risque de froisser le destinataire qui y verra évidemment un sous-entendu.



En 2015, de nombreux internautes n'avaient pas hésité à partager leurs déconvenues à l'aide du hashtag #MonCadeauNul ou encore #MonPireCadeaudeNoel. Nul doute que les réseaux sociaux devraient être une nouvelle fois inondés de tels messages.