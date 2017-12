Volkswagen : la nouvelle Polo TGI débarque en France

publié le 13/12/2017 à 23:16

La nouvelle Polo GTI débarque en France. G.T.I : trois lettres qui font toujours mouche auprès des fans d'automobile. Volkswagen a su diffuser ce sigle dans les esprits, désormais célèbre. Mais au fond, peu connaissent sa signification. En réalité, GTI est l’abréviation de Grand Tourisme Injection. Ce procédé est sorti pour la première fois sur une Golf, il y a 41 ans, et a permis de muscler les performances de la voiture tout en faisant baisser sa consommation. L'idée à fait mouche, après le choc pétrolier où la chasse au gaspillage a débuté.



Sa sortie en version trois portes a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde automobile. Une petite révolution. Car dans le temps, pour rouler en sportive, il fallait acheter une voiture imposante avec de gros moteurs et vider son compte en banque. La GTI marque une rupture, la sportive devient plus abordable et populaire.

Look ravageur

Poids plume, performances remarquables, un intérieur mémorable... La GTI est une bombinette frugale et au look ravageur. Voilà ce qui a fait le succès mondial de cette voiture pendant sept ans, jusqu'à l'arrivée d'une autre icône, française la 205 GTI. Aujourd'hui, la Polo arrive donc en mode GTI, avec des performances encore plus musclées.

La bombinette allemande débarque avec un moteur plus puissant 2 litres Turbo de 200 chevaux tout en intégrant un système de freinage d'urgence automatique avec détection de piétons, instrumentation numérique ou encore régulateur adaptatif. Le prix vient être dévoilé : 28 920 euros. Mais attention, il faut ajouter 173 euros de malus. Et encore dépêchez vous, car ce malus va grimper à 540 euros dès le mois de janvier avec l'arrivée du nouveau barème.