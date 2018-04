publié le 01/04/2018 à 16:09

Si David Hallyday et Laura Smet se réconcilient avec Laeticia Hallyday, l'adresse est toute trouvée pour célébrer les retrouvailles. Direction Sélestat, en Alsace, à "La Table de Johnny", un restaurant dédié à l'idole des jeunes. Ce restaurant est le "bébé" de Lucien Risse, ancien disquaire de 75 ans, et grand fan de Johnny. Là, tout rappelle Johnny Hallyday, des murs aux sets de table en passant par les menus.



Jukebox et Harley-Davidson en vitrine, le restaurant pose le ton avant même qu'on y entre. "J'ai été très, très malheureux lorsque Johnny est décédé. Pendant deux jours et demi j'étais devant la télé, malheureux comme tout, déclare Lucien Lisse. C'est à ce moment-là que l'envie m'a pris de créer un endroit convivial pour Johnny, pour ne pas qu'il s'éteigne, pour le faire revivre."

À l'instar des burgers Gabrielle (en référence à la chanson), chaque plat correspond à une chanson de la star du rock décédée. Et l'offre semble ravir tous les fans et amateurs. "C'est très bien fait, il y a beaucoup de décoration, ça nous fait du bien", résume l'une des clientes. "Je l'écoute depuis que je suis petite. C'est bien, c'est original, c'est bien qu'on fasse ça pour lui", poursuit une autre fan venue se restaurer à La Table de Johnny. Et tous repartent émus, ou d'humeur chantante.