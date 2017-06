Le Qatar craint un pénurie généralisée

publié le 07/06/2017 à 00:15

Les rayons des magasins se vident à vue d'oeil au Qatar. Depuis l'annonce de la mise en place d'un blocus diplomatique et économique par Arabie saoudite et ses alliés, les familles stockent ce qu'elles peuvent : du lait, du riz, du poulet, du sucre, tous ces produits de consommation quotidienne importés dans la petite péninsule du golf persique.



L'émirat du Qatar ne dispose ni de ressource agricole ni d'eau pour nourrir ses deux millions et demi d'habitants. 99% des produits alimentaires sont normalement importés. 800 camions acheminent tous les jours ces denrées en passant par un unique poste frontière. Mais depuis lundi, la route est désertée. Pas d'importation de ciment non plus, problématique pour les infrastructures qui doivent sortir de terre pour le Mondial 2022. Mais l'Iran a annoncé qu'il allait se substituer aux pays du Golfe et faire acheminer des bateaux dans les heures à venir.

L'Arabie saoudite, l'Egypte, Bahreïn et les Emirats arabes unis ont tour à tour annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar le 5 juin. L'émirat est mis au ban pour soutien au terrorisme, y compris Al-Qaïda, Daesh et les Frères musulmans. Le Qatar a accusé en retour ses voisins du Golfe de chercher à le mettre sous tutelle et dénoncé comme "injustifiée" la rupture des relations diplomatiques annoncée par ses voisins.