De nouvelles complications pour les microentrepreneurs

publié le 09/06/2017 à 00:03

Les microentrepreneurs vont-ils être obligés de débourser 70 euros pour s’offrir un logiciel de contrôle de la TVA. C’est ce que devrait imposer un nouveau texte législatif à partir de janvier prochain. Mais les autoentrepreneurs n'ont pas à facturer la TVA en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Et ces personnes qui travaillent seules et de manière ininterrompue ne déclarent que 17 000 euros de revenus par an.



De plus, on estime que 250.000 d'entre eux font leur comptabilité à la main. C'est donc une nouvelle complication pour ceux qui devraient avoir accès au contraire à une gestion simplifiée. Et attention, si le microentrepreneur ne se conforme pas aux nouveaux textes, il peut encourir une amende allant juqu'à 7.500 euros. Le gouvernement devrait prochainement se saisir du problème.