Impôts : les conseils avant la date limite de la déclaration

La date butoir des impôts de la déclaration papier est mercredi 17 mai à minuit. Pour ceux qui font la déclaration par internet, il s'agit du 23 mai pour les départements compris entre le 1 et 19, le 30 mai pour les départements compris entre le 20 et le 49 et le 6 juin pour tous les autres.



De nombreux Français continuent de faire leur déclaration par papier "plus de la moitié des Français, puisqu'on est obligé de faire de la télédéclaration lorsque le revenu fiscal de référence est supérieur à 28.000 euros", seulement "comme la plupart des Français ont un revenu inférieur à ce montant ils la font donc par papier",affirme Vital Saint-Marc.



Cet avocat au cabinet RSM et spécialiste des impôts donne quelques conseils pour tous ceux qui doivent envoyer leur déclaration dans deux jours : "Il faut vérifier en prévision de ce qui devrait être mis en place l'an prochain, le prélèvement à la source, toutes les déclarations de la situation fiscale, il ne faut pas également oublier que l'on ne peut pas déduire toutes les pensions alimentaires".