publié le 21/03/2017 à 08:28

Le 1er avril marquera la fin de la trêve hivernale sur les coupures de courant. Le médiateur de l'énergie met en garde contre le risque d'avoir un grand nombre de coupures de courant. Il y a beaucoup de retards d'impayés cette année puisque l'hiver a été rude. Et c'est maintenant qu'il faut trouver un arrangement, comme un échelonnement des paiements, avec son fournisseur d'énergie. Frédérique Coffre, directrice générale du médiateur de l'énergie, donne quelques conseils à l'antenne de RTL.



"En 2016, on a enregistré une hausse des interventions pour impayés mises en place par les fournisseurs d'énergie, plus particulièrement en gaz. On a enregistré 478.000 interventions pour impayés en électricité, 126.000 en gaz, donc c'était en hausse de 25 % par rapport à 2015." La spécialiste anticipe un cru 2017 tout aussi chargé : "On s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence (...) parce qu'on a eu un hiver avec des épisodes de grand froid. On pense que les factures qui vont être émises à la sortie de l'hiver vont être de montant important et peut-être parfois inattendu par les consommateurs, qui risquent d'avoir des difficultés à les régler."

Alléger la dette

Il existe des moyens de limiter un impact trop lourd sur le budget. Frédérique Coffre encourage à "ne pas attendre le 1er avril pour réagir, mais de prendre contact dès à présent avec le service client de leur fournisseur d'énergie, car bien souvent il est possible d'obtenir des facilités, un échelonnement de paiement." Elle orient également vers les "services sociaux dans les communes ou dans les départements qui peuvent parfois accorder des aides au paiement des factures d'énergie, et si le dialogue avec le fournisseur est rompu, le médiateur national peut être sollicité pour l'aider à le rétablir." À savoir : il est possible, sous certaines conditions, que le fournisseur accepte un paiement en plusieurs fois.

On peut trouver les coordonnées du service client de son fournisseur sur ses facture d’électricité ou de gaz naturel, et si les consommateurs veulent un conseil de la part du médiateur national de l’énergie il existe un service d’information qui peut être joint au 0 800 112 212. Il y a enfin un site internet, energie-info.fr avec un formulaire de contact.