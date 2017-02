publié le 22/02/2017 à 23:48

Le marché du bio a rebondi l'année dernière. Selon les chiffres de l'agence Bio, le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % sur un an. Les ventes des produits bio ont en effet atteint les quelque sept milliards d'euros l'an passé. En 2003, un Français sur deux ne consommait jamais de produits bio. En 2016, l'évolution est notable. Sept Français sur 10 affirment en consommer régulièrement, c'est à dire au moins une fois par mois, et 15 % en mangent tous les jours, contre 10 % un an avant.



Les consommateurs montrent donc des changements dans leurs habitudes. Dans l'ordre, ils tendent à privilégier les légumes, les produits laitiers, les œufs, puis l'épicerie et la viande. Selon les données de l'agence, les Français souhaitent avant tout éviter les OGM, les produits artificiels et les colorants. Ils invoquent en masse une préoccupation en lien avec la santé, et pensent davantage au bien-être des animaux.

Les consommateurs justifient également leur préférence par un meilleur apport nutritionnel des produits bio, et la recherche de produits qui ont davantage de goût. Conséquence : la superficie des terres bio cultivées en France augmentent dans la même proportion, soit 16 % sur un an, à 1,54 million d'hectares.