publié le 23/02/2017 à 01:02

Les 1er et 2 mars prochain, Paris accueillera la grande conférence China Connect, organisée par Laure de Carayon. Son objectif : faire en sorte d'aider les entreprises françaises à s'installer sur le marché chinois grâce au numérique. Car aujourd'hui il faut le savoir : on peut commercer simplement avec un mobile, il n'est pas nécessaire d'avoir un site. "Cela devient le point de contact clef", explique Laure de Carayon au micro de RTL. Et de souligner la particularité de la Chine. "On a une société de 1,4 milliards d'habitants, et 95 % des internautes chinois utilisent leur mobile pour avoir accès à l'information, développer leurs réseaux sociaux, rentrer en relation avec les marques et aussi acheter. C'est un outil incontournable", analyse-t-elle.



La consultante ajoute par ailleurs que la société chinoise telle qu'on la connaît aujourd'hui possède une capacité inédite à embrasser la technologie, et ce "parce qu'ils sont nés avec le mobile et internet", qui en Chine est apparu en 1997. Très vite, les Chinois se sont mis au mobile, non sans un certain pragmatisme. "Même avec des mobiles 2G qui ne ressemblent à rien, ils ont fait en sorte que tout le monde, même dans la province la plus reculée puisse acheter avec un mobile", explique Laure de Carayon. À titre d'exemple, l'application chinoise WeChat compte plus de 800 millions d'utilisateurs. Développée il y a quatre ans, elle permet, entre autre chose, de gérer son compte en banque, acheter un billet d'avion, payer sa facture d'électricité, acheter un sac, des produits financiers, ou encore faire un don à une oeuvre de charité.

L'arc de la consommation

Et si seulement 5% des Chinois ont un passeport, ils représentent tout de même 30 % des achats de produits de luxe dans le monde. Sans compter que le gouvernement fait en sorte que la consommation se développe en Chine à une allure grand V. Certains acteurs positionnés sur quelques niches ont également permis l'émergence d'influenceurs qui, aujourd'hui, comptent des milliers de fans, et permettent un développement de la consommation. Face à cela, il y a un marché à prendre, notamment par la France. Avec China Connect, Laure de Carayon entend mettre en contact les entreprises de l'Hexagone avec le secteur du numérique chinois. "Nous souhaitons faire venir cet écosystème, et donc on fait venir les acteurs et les experts de Chine", développe-t-elle. Seront présents notamment les acteurs à l'origine de l'application Nice, véritable Instagram chinois.