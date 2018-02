Facebook, le nouveau conseiller automobile ?

publié le 20/02/2018 à 23:30

Le centre de recherche Facebook IQ vient de dévoiler les résultats d’une étude sur le parcours des acheteurs automobile sur internet, et les résultats sont surprenants. Ça ne va pas faire plaisir aux concessionnaires. Cette étude démontre que deux Français sur cinq recherchent des conseils sur Facebook avant d'acheter une voiture, ils ne se déplacent plus et globalement c'est tout le processus d'achat qui se digitalise.



Mais ce n'est pas tout à fait la mort des concessionnaires. Les automobilistes poussent encore les portes des garages pour faire un essai ou tout simplement pour réaliser un achat. C'est tout le parcours en amont qui change, le futur conducteur commence avec trois à quatre marques déjà identifiées.

Ensuite, il y a la phase de recherche qui commence. Elle dure en moyenne presque deux ans. Ça parait long, mais acquérir une voiture, c'est un sacré budget dans les ménages français. Ils utilisent d'ailleurs plus l'ordinateur que les smartphones et ils choisissent ensuite leurs versions préférées, sportives, électriques…

La voiture devient progressivement une expérience sociale. Les avis sur les pages spécialisées de Facebook, Instagram et Twitter influencent aussi les moins de 35 ans. En fait Facebook c'est un peu le Tripadvisor automobile pour les futurs conducteurs.