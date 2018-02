publié le 19/02/2018 à 23:00

L'OTC, l'Organisme Technique Central vient de livrer son étude annuelle sur le fameux contrôle technique et les chiffres pour 2017 sont plutôt intéressants. Plus de 25 millions de contrôles effectués l'année dernière dans l'Hexagone c'est un peu plus qu'en 2016.



On remarque une chose plutôt inquiétante : le parc automobile Français est de plus en plus vieillissant. En 2008, la moyenne d'âge des véhicules qui circulaient en France, était de 10 ans. Maintenant c'est 12 ans, et cela pose quelques problèmes.

Des ennuis mécaniques surtout si l'entretien de la voiture n'est pas à jour par exemple. L'année dernière il y a eu d'ailleurs plus de contre-visites pour des soucis de liaisons au sol, comme l'usure avancée des pneus ou encore plus courant le mauvais réglage des feux de croisement. Pire les feux stop qui ne fonctionnent pas ou les freins qui ne sont plus vraiment efficaces.

Vers un contrôle technique renforcé au mois de mai

Tout cela peut provoquer des accidents de la route. Le contrôle technique à quand même été inventé au début des années 1990 justement pour réduire le nombre de blessés. En plus à partir du 20 mai, le contrôle technique se durcit.



Il fait déjà peur, car il sera beaucoup plus sévère. Le nombre de points de contrôle va exploser, il est plus pointilleux, et on va même regarder jusqu'au caoutchouc sur vos pédales. On estime qu'un véhicule sur deux va être recalé avec les nouvelles mesures du contrôle technique.



Pneus lisses, ampoules grillées vont même entraîner des interdictions de rouler, avec un délai de seulement 24 heures pour effectuer les réparations. En plus, la contre-visite jusqu'ici gratuite va devenir payante, de 15 à 35 euros. Un nouveau contrôle qui sent fort le scandale chez les automobilistes au printemps prochain.