Automobile : comment protéger sa voiture du froid ?

publié le 15/02/2018

Comment mettre sa voiture diesel au chaud ? Avec les températures hivernales, le gasoil a tendance à geler et ainsi occasionner des pannes. Et dans ce cas, la voiture peut dégager de la fumée, elle ne tient pas le ralenti et cale. Cela arrive bien souvent au petit matin. Alors, si cela vous arrive, il est fort probable que le gazole dans le réservoir a gelé dès que le thermomètre approche les -10°C, il y a un risque.



En réalité, ce n'est pas le gazole lui-même qui gèle, mais la paraffine qu'il contient : elle forme de petits cristaux qui peuvent obstruer le filtre à carburant de la voiture. Par exemple, lorsque le vent s'engouffre sous le capot. Et la nuit, si votre voiture est restée dehors, le froid peut engendrer la formation de myriades de cristaux dans le carburant et boucher le filtre à gazole. Dans ce cas, vous êtes bon pour le changer.

Pour réparer et éviter la panne lorsque l'on roule avec un véhicule diesel, il faut, si possible, toujours garer sa voiture dans un lieu protégé, à l'abri du vent. Astuce toute bête, mais efficace : on peut couvrir son moteur avec une couverture. Autre conseil, certaines stations-service proposent un gazole "spécial grand froid", capable de résister au-delà des -20 °C. Sinon, vous pouvez vous procurer un additif à verser dans le réservoir, environ 15 euros pour un plein.

Faire chauffer son moteur

Autre conseil basique, bien faire chauffer le moteur. Méfiance, car on pense que nos moteurs actuels sont indestructibles. Erreur. Il faut donc, comme avant, faire chauffer au maximum votre auto sous peine d'aller au-devant de gros ennuis, avec parfois des centaines voire des milliers d'euros de réparations à la clé.



En effet, lorsque vous démarrer votre moteur le matin, puisque qu'il est resté sans tourner durant des heures, l'huile n'est plus dans le circuit de lubrification. Il faut donc la réchauffer. En plus, vous économisez ! À froid, une voiture consomme environ 10 à 15 fois plus de carburant lors du premier kilomètre.



Surtout à éviter, la méthode qui consiste à mélanger un peu d'essence avec le gazole. Certes, l'essence ne gèle qu'à très basse température, mais la mécanique des véhicules récents ne le supporte pas !

La cerise sur le capot

