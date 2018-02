La Poste a déjà fait passer le code à plus d'un million de candidats

publié le 13/02/2018 à 23:27

Pour réduire les délais à rallonge pour passer le code dans les auto-écoles, on peut désormais le passer à La Poste notamment. L'entreprise l'a déjà fait passer à plus d'un million de candidats, en un peu plus d'un an dans ses locaux.



La privatisation de l'examen du code, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, car dans certaines régions, les délais étaient ubuesques jusqu'à 8 ou 10 mois d'attente parfois. Depuis juin 2016, il est donc possible de passer l’examen du code de la route à La Poste. Une épreuve modernisée. Finis les diapos, l’épreuve se passe via des tablettes ou ordinateurs.

En 18 mois, les 550 sites postaux déployés ont accueilli plus d’un million de candidats. La Poste propose 6.500 sessions chaque semaine. Pour cela près de 2.000 postiers ont été formés pour assurer la surveillance et le bon déroulement des examens.

De plus, la procédure pour s'inscrire est très simple. Pour cela il suffit de s'inscrire auprès d'une auto-école ou de la préfecture pour obtenir un numéro de candidat. Il faut ensuite s'inscrire sur le site officiel de La Poste, choisir le jour et la date, et valider le rendez-vous, qui sera facturé 30 euros. Le bénéfice est évident avec un gain de temps pour la prise de rendez-vous.



Mais il n'y a pas que La Poste qui organise l'examen. Il est également possible de le passer notamment via le groupe SGS. Chez cet opérateur d'origine suisse, les candidats passent l'examen dans les centres de contrôle technique de ses deux marques Auto Sécurité et Sécuritest. Au total, SGS revendique 460 sites.



Cela permet vraiment de réduire les délais, puisque cela permet de soulager les inspecteurs afin qu’ils se recentrent sur les épreuves pratiques. Au final 142.000 places supplémentaires ont ainsi pu être libérées pour l'examen pratique.

