Êtes-vous favorable à une loi anti-fake news ?

publié le 07/06/2018 à 11:04

Comment combattre les "fake news" ? Les députés discutent aujourd'hui de deux textes controversés destinés à lutter contre "la manipulation de l'information" en période électorale, voulus par Emmanuel Macron qui avait été visé par des rumeurs pendant la campagne présidentielle.



Ces deux propositions de loi du groupe LREM, l'une ordinaire, l'autre organique pour la présidentielle, visent notamment à permettre à un candidat ou à un parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de "fausses informations" durant les trois mois précédant celui d'un scrutin national.



"Il s'agit de lutter contre ce qui devient un fléau, à cause des nouvelles technologies, comme on a pu le constater lors des élections présidentielles aux États-Unis ou en France, ou à l'occasion du référendum sur le Brexit", justifie Naïma Moutchou (LREM), rapporteure d'un texte et avocate.



Dans l'entre-deux tours de la présidentielle, une fausse information sur la détention par Emmanuel Macron d'un compte aux Bahamas, évoquée par Marine Le Pen lors du débat télévisé, a été ainsi partagée plusieurs centaines de milliers de fois en quelques heures.



Statuant dans un délai de 48 heures, le juge des référés pourra ainsi prononcer le retrait ou blocage du contenu illicite à l'encontre des hébergeurs de contenus et fournisseurs d'accès à Internet.



Qu'est-ce qu'une fausse information? Les députés l'ont définie en commission comme "toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable".



Pour protéger les journalistes, la procédure de référé sera limitée "aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de fausses informations procède de la mauvaise foi".



Mais, pour des syndicats de journalistes comme le SNJ, ce texte reste "inefficace et potentiellement dangereux car on met le pas vers quelque chose qui pourrait conduire à de la censure".



Risque de judiciarisation du combat politique, d'autocensure, droite et gauche avaient déjà exprimé leurs craintes en commission. Depuis leur opposition s'est durcie.

Êtes-vous favorable à une loi anti-fake news ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Êtes-vous favorable à une loi anti-fake news ? Oui

Non

Ne se prononce pas