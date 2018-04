Lapeyre veut "s'adresser au plus grand nombre"

publié le 20/04/2018 à 00:30

Le spécialiste de l'aménagement, Lapeyre, c'est 130 points de vente et 11 usines en France. Le distributeur-fabricant a fait de cette atout sa "spécificité", comme le souligne Gonzague de Pirey, directeur général du groupe, au micro de RTL. "Les Français ne savent pas forcément que Lapeyre produit l'essentiel de ce qu'il vend dans ses magasins".



L'enseigne produit de la menuiserie, de la cuisine et de la salle de bains et comme l'affirme son directeur général : elle "a pour vocation de s'adresser au plus grand nombre et donc Lapeyre, non, ce n'est pas cher, c'est abordable". Si la concurrence étrangère existe Gonzague de Pirey confie que pour les fenêtres par exemple, "80% d'entre elles sont produites en France, et c'est le cas pour Lapeyre, car le client a besoin de proximité entre le lieu de fabrication et le lieu de vente".

Pour exister à côté des grandes enseignes, le but de Lapeyre "est d'être performant" affirme Gonzague de Pirey, "et d'être présent aux côtés du client dans son parcours d'achat, sur internet, sur les réseaux sociaux mais aussi sur la table du salon avec le catalogue". Une présence dans les villes est aussi un atout revendiqué par Lapeyre, qui permet aux clients "de se projeter dans des ambiances et d'avoir des conseillers".