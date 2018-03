Glyphosate : Macron veut toujours interdire l'herbicide "au plus tard dans 3 ans"

et AFP

publié le 27/11/2017 à 18:41

Emmanuel Macron a affirmé lundi 27 novembre que le glyphosate serait interdit en France "au plus tard dans trois ans", malgré un vote européen réautorisant cet herbicide controversé pour cinq ans.



"J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans", a écrit le chef de l'État sur son compte Twitter, quelques heures après la décision des États membres de l'UE dans un comité d'appel.



Alors que le renouvellement de la licence de cette substance chimique est au centre de débats intenses à Bruxelles depuis deux ans, la France espérait en limiter la réautorisation à trois ou quatre ans maximum. Un peu plus tôt, le cabinet du Premier ministre Édouard Philippe avait fait savoir que la France "regrettait" le résultat du vote européen et demandait à la Commission européenne de faire "rapidement" des propositions pour revoir ses modes d'évaluation des substances chimiques.

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert s'était, lui, déclaré "heureux" que les États membres de l'Union européenne soient parvenus à un accord, mais avait appelé à trouver des solutions de remplacement pour cet herbicide connu du grand public sous sa principale marque Roundup (groupe Monsanto).