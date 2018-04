Bébé Confort mise sur l'innovation

publié le 19/04/2018 à 00:24

"Bébé Confort est une marque iconique", explique Charles de Kervénoaël, qui rappelle qu'elle a ses centres de recherche et de développement et son usine en France. Créée en 1936, elle a notamment remporté le Concours Lépine cette année-là avec un petit siège en bambou permettant aux enfants de monter sur les toilettes.



Face à une concurrence très forte sur le secteur et à des prix cassés proposés par certaines marques, il explique que "le secret, c'est l'innovation, pour répondre aux vrais besoins des parents, qui sont en général autour de la sécurité et de la praticité, et d'apporter de vraies solutions. "Bébé Confort a innové tout au long de ses 80 années de vie", rappelle-t-il, prenant en exemple le fait qu'elle a été la première marque à "introduire un siège auto pivotant, en 2003, une vraie révolution".

Fabriquant également des biberons, Bébé Confort a dû faire face à la polémique autour de certains composants plastiques utilisés à une époque, comme le bisphénol. Charles de Kervénoaël rappelle que la marque a mis l'accent sur "l'exigence vis-à-vis des équipes, pour avoir en permanence l'assurance d'avoir les meilleurs produits, qui répondent à tous les critères de sécurité et de qualité".

Alors que le marché des accessoires pour bébé connaît une légère baisse de volume due au recul de la natalité en France, il explique que la valeur de celui-ci augmente cependant grâce à des produits plus perfectionnés et à plus grande valeur ajoutée.