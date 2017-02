La nouvelle version de l'Audi A5 Sportback offre une ligne plus harmonieuse mais conserve un style sportif et élégant.

L'Audi A5 Sportback affirme son design iconique avec des lignes affûtées et sculpturales Crédits : RTL / Florian Martin | Date : voir la galerie

par Florian Martin , Loïc Farge publié le 15/02/2017 à 06:59

La première génération de l'Audi A5 Sportback s'est vendue aussi bien que la très célèbre A4. En France, c'est presque 80% des ventes de la gamme. Une vraie poule aux œufs d'or pour la marque allemande, qui a pris le pari en 2009 de sortir cette déclinaison Sportback. Sportback, c'est un style coupé avec le côté pratique d'une vraie berline : cinq portes avec un haillon, un savoureux mélange entre une routière élégante et une sportive du dimanche. Une voiture majoritairement prisée par les entreprises, histoire de proposer aux cadres supérieurs un véhicule de fonction qui a sur le papier de l'allure et qui assure.



Avec cette deuxième génération, qu'est-ce qui change concrètement ? Tout et rien à la fois. C'est difficile à croire, mais c'est un peu la recette miracle de la marque aux anneaux depuis quelques années. On reprend ce qui fonctionne, on modernise le tout, et hop !, on sort une nouvelle voiture. Côté style, il était quand même temps que cette Sportback s'offre des séances de chirurgie esthétique : ça commençait un peu à vieillir. Avouons que c'est réussi. On conserve l'esprit sportif du coupé. Et le coupé c'est comme le café, c'est encore mieux allongé.



Niveau habitabilité, il n'y a rien à redire. À l'intérieur concrètement, c'est une A4 bourrée de technologie. On n'a pas pu tout tester. En revanche, niveau conduite, c'est top. Avec la version Quattro - un système déjà bien connu -, on se sent en toute sécurité. Ce qui ne sera pas forcement le cas de votre porte-monnaie, qui va se faire quelques frayeurs. Le prix de départ s'affiche à 40.000 euros (le même prix que le coupé), sans compter les nombreuses options qui peuvent vite faire grimper l'addition.