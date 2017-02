Martial You

Date : 15/02/2017

Plus besoin de monter ses meubles avec YoupiJob

La rédaction numérique de RTL

publié le 16/02/2017

Depuis plusieurs années maintenant, la plateforme YoupiJob propose tout une gamme de services entre particuliers. Pour son fondateur, Bertrand Tournier, Youpijob a notamment pour objectif de "structurer du service à la personne en ligne". Mais son entreprise vient également de signer un partenariat avec La Redoute pour accroître son activité.



"Dans le cadre du partenariat avec La Redoute, on propose désormais la possibilité de faire monter ses meubles par un ‘jobeur’", explique Bertrand Tournier. Ce nouveau partenaire de YoupiJob va ainsi rediriger ses clients vers la plateforme où des utilisateurs proposent une prestation à prix variable pour monter des meubles.

Les revenus des utilisateurs de YoupiJob sont payés et déclarés en ligne, et bénéficient de "50% de crédit d’impôt". Selon Bertrand Tournier, une demi-journée d'activité rapporte en moyenne 76 euros. N’importe qui peut s'inscrire sur le site, il suffit d’une simple carte vitale, et ce sont ensuite les utilisateurs qui évaluent les prestations.