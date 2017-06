Du business juteux de la tequila

publié le 23/06/2017 à 07:22

Vous pensez que George Clooney ne boit que du café ? Erreur. L'acteur s'est découvert une passion pour la tequila. Un coup de cœur - ou de gosier - qui lui permet de réussir le coup du siècle : un chèque immédiat de 700 millions et un bonus supplémentaire de 300 signé par le numéro un mondial des alcools et spiritueux si les ventes de sa marque "Casamigos" - les "amis de la maison" - continuent de s'envoler au rythme actuel. Tout ça pour une entreprise qui est née en 2013, et qui ne vend encore que 150.000 caisses de 9 litres d'alcools par an.



La tequila fait tourner les têtes : ses ventes (6 milliards l'an dernier) augmentent de 8% par an dans un marché des spiritueux qui est amorphe. C'est déjà un bon argument. Mais le nœud du dossier, c'est qu'il y a désormais tequila et tequila : la grosse cavalerie, à quelques euros la bouteille, et la raffinée, très haut de gamme (dont certains flacons coûtent jusqu'à 1.000 euros l'unité). Celle de Clooney et de ses deux associés se positionne dans ce marché du luxe.