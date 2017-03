Il va manger du riz périmé depuis 2006 au milieu de l'Atlantique

publié le 22/03/2017 à 11:10

À partir du samedi 25 mars, Baptiste Dubanchet ne mangera en mer que de la nourriture dont on ne veut plus sur notre continent. Il est parti en vélo de Paris pour New York en janvier. Dès ce week-end, pendant trois mois au départ de Gibraltar, ce militant anti-gaspillage de 28 ans va continuer à pédaler. Mais dans l’océan Atlantique, à bord d'un pédalo de 7 mètres truffé de victuailles périmées.



Brioches, céréales, lentilles : toutes les dates de consommations sont dépassées depuis des mois, voire des années. Le record est détenu par un sachet de riz "à consommer de préférence avant 2006", que Baptiste Dubanchet va tenter de se cuisiner sur son rafiot pédalo. "Cela risque d'être un peu compliqué. Généralement, pour ce type de traversée, on emmène des aliments qui sont cuisinés", concède-t-il. "Là je vais être obligé de faire ma cuisine avec un réchaud, j'essaierai d'en faire cuire un maximum quand la mer sera calme", ajoute-t-il.

Baptiste Dubanchet a également récupéré dans les poubelles d'un grand magasin de Bordeaux des fruits et des légumes qu'il a soigneusement lyophilisés. La lyophilisation permettrait, dit-il, de prolonger de trente ans la durée de vies de milliers de tonnes d’aliments.

18 milliards de repas jetés en France chaque année

Après son Master de développement durable, le jeune homme a travaillé dans un hôtel de luxe à Tahiti. On lui avait demandé de mettre en place le tri sélectif pour verdir l’image du 5 étoiles. Il a vu, désespéré, les kilos de nourriture du buffet à volonté partir à la benne tous les jours, et découvert ainsi l’ampleur du gaspillage alimentaire, devenu son combat depuis.



Un tiers des aliments que l'on produit sur Terre sont jetés. On gaspille de l'eau, de l'énergie et de l'argent. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Adème), partenaire du périple de Baptiste Dubanchet, estime qu'en France 18 milliards de repas partent à la poubelle chaque année. Cela représente 160 euros de nourriture gaspillée par habitant.

DLC et DLUO, ce n'est pas pareil

C'est pour qu'on prenne conscience du problème que Baptiste Dubanchet pédale, mais aussi pour faire changer la loi. Il appelle les députés européens à lever certaines dates obligatoires sur les produits. Sur les aliments, on trouve deux types de dates. D'abord la date limite de consommation (DLC), avec la mention "À consommer jusqu'au" (pour les yaourts, par exemple). Au-delà, confirme Baptiste Dubanchet, il y a un risque pour la santé.



Il y a ensuite la date limite d'utilisation optimale (DLUO, "À consommer de préférence avant"). Or "les boites de conserves, le miel, tous les produits secs et non carnés sont jetés par le consommateur alors qu'ils sont consommables", explique notre navigateur anti-gaspi, qui appelle à signer une grande pétition pour faire disparaître cette obligation. Son argument massue : "Quand on achète en vrac ou quand on achète une pomme, il n'y a pas de date !". Le consommateur a la capacité de savoir ce qui bon pour lui ou non.