Contrôle technique : l'état des pneus, première cause d'échec

publié le 14/03/2017 à 06:55

Nos voitures prennent de la bouteille. Pour preuve : l'âge moyen des véhicules a vieilli. De 10,8 ans en moyenne en 2014, il est passé à plus de 11,5 ans. Malgré tout, la proportion de contre-visite ne se dégrade pas. Elle a même très légèrement diminuée, passant de 17,66% à 17,64% en un an. Preuve que les voitures résistent de mieux en mieux à l'usure. Et justement dans ce domaine, les marques françaises n'ont pas à rougir. Au contraire, elles s'en sortent plutôt bien avec des taux de contre-visites souvent bas.



C'est le cas de la Peugeot 208, qui décroche la deuxième place des citadines, juste derrière la Volkswagen Up avec seulement 2,8% de véhicules recalés, selon un classement révélé par Auto Plus. Les Dacia Sandero et Renaul Clio 4 ne sont pas loin : sixième ex-aequo, avec moins de 4% de contre visites. Mention très honorable aussi aux DS4 ou encore Renault Scénic, qui se classent quatrième dans leur catégorie.

Gare aux étourderies !

Sur les 17,4 millions d'autos contrôlées, le mauvais état des pneus reste (de loin) la première cause de contre-visite au contrôle technique. Plus d'un quart des véhicules sont concernées. Près de 4 millions sont recalés pour des disques de frein à l'usure prononcée. Sans oublier les millions d'automobilistes qui doivent repasser dans un centre tout simplement pour des feux mal réglés.

Plus rare, plus insolite aussi : certains se sont fait retoqués pour absence de rétroviseur. Évitez les étourderies, d'autant que depuis le 1er janvier dernier vous êtes recalé d'office si le témoin moteur est allumé ou si vos vitres latérales avant sont sur-teintées.