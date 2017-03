publié le 01/03/2017 à 09:35

À partir du 1er mars 2017, il devient plus facile de changer l'assurance liée à son prêt immobilier. On parle bien du contrat d'assurance emprunteur et pas du prêt immobilier lui-même qu'il est déjà possible de renégocier. Un changement "très important", affirme Cécile Roquelaure, Directrice études et communication d'Empruntis. "Surtout en ce moment que les taux de crédit sont historiquement bas. L'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à 30% du coût du crédit. C'est un poste important dans le financement."



La spécialiste insiste sur le caractère crucial de ce changement : "Jusqu'à présent, il y avait possibilité de changer d'avis sur votre assurance emprunteur pendant les 12 mois qui suivaient la signature de l'offre de prêt. À partir d'aujourd'hui, et si vous souscrivez un crédit immobilier aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de changer à date anniversaire votre contrat comme votre assurance automobile ou votre assurance maison. C'est un vrai changement parce qu'avant vous étiez lié à votre assurance emprunteur jusqu'à la fin de votre crédit immobilier. Aujourd'hui vous allez pouvoir avoir le choix tous les ans."

Dans un premier temps, ce changement s'appliquera aux contrats signés à partir de ce 1er mars. Pour les contrats déjà en cours, la résiliation deviendra possible le 1er janvier 2018. Au total, près de 9 millions de contrats seront concernés. Cette nouveauté va permettre aux consommateurs de faire jouer la concurrence entre les banques, pour qui ce marché est très lucratif, et les compagnies d'assurance.