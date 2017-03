Ciwik, le réseau social qui promeut démocratie la participative

publié le 27/03/2017 à 23:37

L'application Ciwik milite pour davantage de démocratie participative. "C'est un réseau social de la vie publique qui rassemble les citoyens, les élus, les collectivités et les candidats aux élections autour d'une plateforme", explique Sébastien Le Goascoz, le cofondateur de cette application qui vise à apporter plus de transparence dans la vie publique.



Les 618.000 élus seront présents sur Ciwik, à l'instar des 36.000 communes que compte l'Hexagone. Le citoyen pourra les interpeller via la fonctionnalité "idée citoyenne" et leur transmettre une requête. Les administrés pourront ensuite évaluer l'action de leurs élus "avec un système d'étoiles".

Pour échapper aux dérives, les utilisateurs devront obligatoirement renseigner leur numéro de portable pour pouvoir utiliser l'application. Cela permettra "d'éviter que les gens abusent" et les multi-évaluations. "On pourra justement neutraliser les citoyens qui veulent évaluer dix fois une même action ou une même proposition", conclut Sébastien Le Goascoz.