Somfy One : la nouvelle solution autour de la sécurité connectée

publié le 25/03/2017 à 00:45

Jean-Marc Prunet est directeur de la sécurité connectée chez Somfy. Il est également l'un des fondateurs avec son frère de MyFox, spécialiste des alarmes et caméras connectées. La dernière nouveauté de cet entrepreneur est Somfy One. Pur ce directeur , Somfy One est "l'ultime étape de la vision de MyFox depuis 10 ans qui était de simplifier la sécurité pour la rendre simple et accessible à tout le monde". En un seul produit Somfy One intègre "une caméra de surveillance, un détecteur de mouvement, une sirène" ajoute Jean-Marc Prunet.



La nouveauté de Somfy One est le regroupement de la sécurité "en un seul produit, il y a une centrale d'alarme et de surveillance", explique ce directeur. Somfy est aujourd'hui le leader mondial des automatismes d'ouverture et de fermeture de la maison. Un produit qui néanmoins préserve l'intimité, "qui est une préoccupation importante du consommateur'" conclut Jean-Marc Prunet.