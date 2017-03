Dress in the City, des vêtements de marque à portée de clic

publié le 21/03/2017 à 23:55

Florence Faure a lancé Dress in the City, une plateforme qui permet d'acheter ou de vendre un vêtement d'occasion de marque, mais aussi des sacs et des chaussures. La cheffe d'entreprise vient d'ailleurs de signer un partenariat avec des centres commerciaux. "L'idée c'est de proposer d'acheter des articles de seconde main à la fois sur internet et dans des boutiques traditionnelles. Cela nous permet de proposer des boutiques éphémères dans des centres commerciaux, pour le moment à Paris comme à la Défense ou à Vélizy", détaille Florence Faure.



C'est d’ailleurs la force de Dress in the City pour se différencier de ses nombreux concurrents sur le web : allier boutique physique et vente directe. Les clientes bénéficient d'une remise moyenne de -70% et peuvent acheter elles-mêmes dans la boutique physique grâce à un QR code placé sur les vêtements. Pour celles qui souhaitent faire le vide dans leurs armoires, une styliste aide même les clientes à trier leur dressing.